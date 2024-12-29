  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Демченко выиграл 5 из 5 матчей в минском «Динамо». Вратарь пропускает 0,80 шайбы на отрезке и отражает 96,6% бросков
5

Демченко выиграл 5 из 5 матчей в минском «Динамо». Вратарь пропускает 0,80 шайбы на отрезке и отражает 96,6% бросков

Василий Демченко выиграл все матчи после перехода в минское «Динамо».

Минское «Динамо» обыграло «Локомотив» (4:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Голкипер команды Василий Демченко пропустил одну шайбу и отразил 20 из 21 броска.

Демченко перешел в команду из Беларуси из «Адмирала» в середине декабря в результате обмена.

После этого вратарь провел пять матчей за «Динамо», в которых одержал пять побед, пропуская в среднем 0,80 шайбы и отражая 96,6% бросков. На его счету также один шатаут.

Подробную статистику голкипера можно изучить здесь.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoВасилий Демченко
logoАдмирал
logoЛокомотив
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Михаил Анисин о погоне Овечкина: «Это великая победа России. Круто, когда русский хоккеист станет лучшим снайпером главной хоккейной лиги Северной Америки»
6 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Детройтом», «Тампа» против «Монреаля», «Миннесота» – «Оттава», «Филадельфия» встретится с «Лос-Анджелесом»
2240 минут назад
Рендулич о том, что Ротенберг сравнил его с Модричем: «Отличная шутка! Хотя возможно, что Роман не шутил... Никто в Хорватии не может сравниться с Лукой!»
49 минут назад
Кузнецов о КХЛ: «Все, что я 11 лет делал в НХЛ, здесь не работает. Когда там дают выходной – ты молчишь полдня. Здесь есть время отдохнуть, и в этом проблема, чтобы держать себя в темпе»
8сегодня, 17:29
Роман Ротенберг: «Любой нормальный хоккеист должен уметь играть в футбол – эти виды дополняют друг друга. У нас богатые традиции, много великих футболистов и хоккеистов»
25сегодня, 17:18
МЧМ-2025. Швеция играет со Швейцарией, США – с Финляндией, Чехия против Словакии, Канада встретится с Германией
3сегодня, 17:05Live
Минское «Динамо» обыграло «Локомотив» (4:1), это 6-я победа в 7 матчах. Команда Квартальнова сместила московское «Динамо» на 6-е место на Западе
10сегодня, 16:40
КХЛ. «Локомотив» уступил «Динамо» Минск, ЦСКА обыграл «Сочи», «Спартак» победил «Витязь»
54сегодня, 16:30
ЦСКА выиграл 11-й матч подряд, обыграв «Сочи» (4:1). Команда Воробьева не проигрывает больше месяца
15сегодня, 16:21
Михаил Анисин: «Если бы Гретцки стал главным в Канаде, пошло бы потепление с Россией. Уэйн и Овечкин могли бы договориться о новой Суперсерии»
8сегодня, 16:10
Ко всем новостям
Последние новости
Шамиль Тарпищев: «Футбол и хоккей – исторически народные виды в России. Они равны. Теннис в мире – второй по популярности, но я не говорю, что это народный вид спорта»
18 минут назад
Никитин про 1:4: «Локомотив» не выложился по полной – закономерное поражение. Минское «Динамо» заслужило успех»
30 минут назад
Вице-президент КХЛ: «После возвращения в Китай «Куньлунь» может оказаться популярнее среди болельщиков, чем некоторые российские команды»
сегодня, 16:55
Владимир Крикунов: «Овечкин чувствует, что его поддерживает вся Россия. Страна хочет, чтобы он стал лучшим бомбардиром НХЛ»
8сегодня, 15:43
Миллер получит 85 млн рублей от «Ак Барса» за 2 года по новому контракту (Михаил Зислис)
4сегодня, 14:46
Жамнов о 4:2 с «Витязем»: «Тяжелая игра, удаления сломали ритм. Есть много моментов, где «Спартак» может усилиться. Всех с наступающим»
2сегодня, 14:10
Малкин и Кастерова отписались друг от друга в соцсетях. Пара в браке с 2016 года
18сегодня, 13:59
«Спартак» обыграл «Витязь» – 4:2. У Ружички 1+1, у новичка Перлини – ассист
4сегодня, 13:30
Меркулов забил 7-й гол в сезоне АХЛ. У 24-летнего проспекта «Бостона» 26 очков в 28 матчах
2сегодня, 13:02Видео
Вице-президент КХЛ о сотрудничестве с Сербией: «Заинтересованы в популяризации хоккея везде, где есть потенциал. Даже в ОАЭ работают тысячи экспатов из США, Канады и России»
1сегодня, 12:30
Рекомендуем