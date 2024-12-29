Демченко выиграл 5 из 5 матчей в минском «Динамо». Вратарь пропускает 0,80 шайбы на отрезке и отражает 96,6% бросков

Василий Демченко выиграл все матчи после перехода в минское «Динамо».

Минское «Динамо» обыграло «Локомотив » (4:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Голкипер команды Василий Демченко пропустил одну шайбу и отразил 20 из 21 броска.

Демченко перешел в команду из Беларуси из «Адмирала » в середине декабря в результате обмена.

После этого вратарь провел пять матчей за «Динамо », в которых одержал пять побед, пропуская в среднем 0,80 шайбы и отражая 96,6% бросков. На его счету также один шатаут.

Подробную статистику голкипера можно изучить здесь .