Демченко выиграл 5 из 5 матчей в минском «Динамо». Вратарь пропускает 0,80 шайбы на отрезке и отражает 96,6% бросков
Василий Демченко выиграл все матчи после перехода в минское «Динамо».
Минское «Динамо» обыграло «Локомотив» (4:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Голкипер команды Василий Демченко пропустил одну шайбу и отразил 20 из 21 броска.
Демченко перешел в команду из Беларуси из «Адмирала» в середине декабря в результате обмена.
После этого вратарь провел пять матчей за «Динамо», в которых одержал пять побед, пропуская в среднем 0,80 шайбы и отражая 96,6% бросков. На его счету также один шатаут.
Подробную статистику голкипера можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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