Лучший бомбардир «Северстали» Пилипенко продлил контракт с клубом на год (Metaratings)
«Северсталь» и Кирилл Пилипенко согласовали новый договор.
Нападающий подписал соглашение с череповецким клубом на один сезон, об этом сообщает Metaratings.
Форвард является лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне, набрав 33 (18+15) очка в 39 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Кирилл Пилипенко выступает за «Северсталь» с сезона-2021/22.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем