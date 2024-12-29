Лучший бомбардир «Северстали» Пилипенко продлил контракт с клубом на год (Metaratings)

«Северсталь» и Кирилл Пилипенко согласовали новый договор.

Нападающий подписал соглашение с череповецким клубом на один сезон, об этом сообщает Metaratings.

Форвард является лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне, набрав 33 (18+15) очка в 39 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .

Кирилл Пилипенко выступает за «Северсталь » с сезона-2021/22.