НХЛ может оштрафовать «Даллас» на 100+ тысяч долларов за тренировку во время рождественской паузы. Занятия в эти дни запрещены коллективным соглашением
НХЛ может оштрафовать «Даллас» за тренировку во время рождественской паузы.
Главный тренер команды Питер Дебур сообщил СМИ, что 26 декабря проводилась необязательная тренировка. По действующему коллективному соглашению любая тренировочная активность клубов запрещена с 24 по 26 декабря включительно.
По информации The Athletic, НХЛ проводит расследование этого инцидента.
Отмечается, что в 2022 году «Торонто» оштрафовали на 100 тысяч долларов за нарушение части правил, касающихся командных поездок. Поэтому, если лига наложит штраф, то он будет равен или превысит эту сумму.
«Даллас» идет на восьмом месте в Западной конференции, набрав 41 очко в 34 матчах.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
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