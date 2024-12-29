Бринд′Амор побил рекорд НХЛ, одержав 300 побед за 488 матчей. Тренер «Каролины» превзошел результат Будро – 496 игр

Тренер «Каролины» Род Бринд′Амор побил рекорд НХЛ.

В матче регулярного чемпионата его команда обыграла «Нью-Джерси» (5:2). Эта победа стала для 54-летнего специалиста 300-й в качестве главного тренера.

Для достижения этого результата Бринд′Амору понадобилось 488 игр. По данному показателю он побил рекорд НХЛ, превзойдя Брюса Будро – 300 побед в 496 матчах.

Канадец работает в «Каролине » с мая 2018 года.