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Андерсен пропустит несколько недель. У вратаря «Каролины» травма нижней части тела

Вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен выбыл на несколько недель из-за травмы.

35-летний голкипер получил повреждение во время матча «Харрикейнс с «Сиэтлом» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Главный тренер «Каролины» Род Бринд′Амор сообщил, что Андерсен пропустит несколько недель из-за травмы. 

В нынешнем сезоне вратарь провел 4 матча, в которых отразил 94,1 процента бросков при показателе надежности 1,48. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sportsnet
травмы
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logoРод Бринд′Амор
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