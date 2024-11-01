Андерсен пропустит несколько недель. У вратаря «Каролины» травма нижней части тела

Вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен выбыл на несколько недель из-за травмы.

35-летний голкипер получил повреждение во время матча «Харрикейнс с «Сиэтлом» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

Главный тренер «Каролины» Род Бринд′Амор сообщил, что Андерсен пропустит несколько недель из-за травмы.

В нынешнем сезоне вратарь провел 4 матча, в которых отразил 94,1 процента бросков при показателе надежности 1,48.