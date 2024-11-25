У Кочеткова сотрясение мозга. Вратарь «Каролины» выбыл на неопределенный срок
Петр Кочетков выбыл на неопределенный срок из-за сотрясения мозга.
Российский голкипер получил травму в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:5 Б) после случайного удара коленом в голову от партнера – защитника Шона Уокера.
Как сообщил главный тренер «Каролины» Род Бринд’Амор, в случае с Кочетковым будут следовать протоколу действий при сотрясении мозга, сроки его возвращения пока не определены.
«Иногда игроки восстанавливаются очень быстро, а иногда процесс занимает больше времени», – сказал Бринд’Амор.
«Каролина» вызвала вратаря Переца из АХЛ на фоне травмы Кочеткова. Форвард Джарвис выведен из списка травмированных
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Уолта Раффа
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