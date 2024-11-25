У Кочеткова сотрясение мозга. Вратарь «Каролины» выбыл на неопределенный срок

Петр Кочетков выбыл на неопределенный срок из-за сотрясения мозга.

Российский голкипер получил травму в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:5 Б) после случайного удара коленом в голову от партнера – защитника Шона Уокера.

Как сообщил главный тренер «Каролины» Род Бринд’Амор, в случае с Кочетковым будут следовать протоколу действий при сотрясении мозга, сроки его возвращения пока не определены.

«Иногда игроки восстанавливаются очень быстро, а иногда процесс занимает больше времени», – сказал Бринд’Амор .

«Каролина» вызвала вратаря Переца из АХЛ на фоне травмы Кочеткова. Форвард Джарвис выведен из списка травмированных