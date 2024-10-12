«Нас откучерили». Бринд’Амор про 3+1 Кучерова в матче против «Каролины»
Род Бринд’Амор отметил вклад Никиты Кучерова в победу «Тампы» над «Каролиной».
Форвард «Лайтнинг» набрал 4 (3+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ (4:1) – гол и ассист при игре в большинстве и еще две шайбы в пустые ворота.
«Мы следили за их игрой в большинстве в течение многих лет, сегодня вечером нас «откучерили» (Kucherov’d). В целом мы были не очень хороши, а они провели отличную игру.
Они нас остановили, не дали нам много пространства. Мы же не были готовы работать достаточно усердно, чтобы получить свои шансы», – сказал главный тренер «Харрикейнс».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Каролины»
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