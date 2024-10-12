«Нас откучерили». Бринд’Амор про 3+1 Кучерова в матче против «Каролины»

Род Бринд’Амор отметил вклад Никиты Кучерова в победу «Тампы» над «Каролиной».

Форвард «Лайтнинг» набрал 4 (3+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ (4:1) – гол и ассист при игре в большинстве и еще две шайбы в пустые ворота.

«Мы следили за их игрой в большинстве в течение многих лет, сегодня вечером нас «откучерили» (Kucherov’d). В целом мы были не очень хороши, а они провели отличную игру.

Они нас остановили, не дали нам много пространства. Мы же не были готовы работать достаточно усердно, чтобы получить свои шансы», – сказал главный тренер «Харрикейнс».