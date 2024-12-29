Ларионов о 8-м месте «Торпедо»: «Не смотрим на соперников. Надо делать работу честно, результат придет. Что будет в таблице – мы не можем контролировать»

Игорь Ларионов высказался о 8-м месте «Торпедо» в таблице Западной конференции.

Нижегородский клуб одержал победу над «Барысом» (3:1) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Торпедо» занимает 8-е место в таблице Западной конференции, набрав 41 балл в 38 матчах.

– Конкуренты по таблице стабильно набирают очки.

– С первого дня моей работы здесь я обозначил позицию. Мы не смотрим на соперников. Таблица – это факт, понятно, но мы должны в первую очередь смотреть, как мы играем.

Ты как тренер должен это донести до ребят. Важно не указывать на ситуацию в таблице, а надо делать свою работу честно, а потом придет результат и игра, которую мы хотим видеть. Мы двигаемся дальше.

Что будет в таблице – мы не можем контролировать. Наслаждаемся сегодняшним моментом. Должны поправить некоторые вещи.

Не знаю, кто сказал, что я недоволен Томпсоном . Такого нет. В целом, мы недовольны многими игроками, но понимаем, что иногда надо дать паузу. Посмотреть на работу сверху.

Но хоккеисты – люди, а не роботы. Кто‑то иногда выпадает из ритма. И здесь надо дать игроку выдохнуть, – сказал главный тренер «Торпедо » Игорь Ларионов .