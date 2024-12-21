Тамбиев о 2:3 со СКА: «Адмирал» играет на результат. Когда мы свежие, бежим, играем красиво для зрителей. Перелеты уже не замечаю, но есть накопительный эффект»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги игры со СКА.

Клуб из Владивостока проиграл в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:3 ОТ.

– Ларионов сказал, что играет для зрителей. Вы говорите, что играете на результат. Где золотая середина?

– Результат определяет все. Мы играем на результат. Спросите, что нужно нашим болельщикам – красиво играть и проигрывать или добиваться результата?

Когда мы свежие, мы бежим. Когда надо, мы играем для зрителей. Если бы мы не играли для зрителей, то билеты на домашние матчи не разбирали за месяц до игры.

– Вы уже три года во Владивостоке. Возненавидели самолеты?

– Я уже даже не замечаю все эти перелеты. Но накопительный эффект сказывается. Недавно прилетел из Санкт‑Петербурга в Хабаровск и вообще ничего не понимал.

Игроки тогда выиграли без меня. Сейчас лег в гостинице, я в первый раз поспал. Что тут сделаешь? Скажешь, что сложно, тогда ребята скажут так же, – сказал главный тренер «Адмирала ».