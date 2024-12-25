Ларионов о 0:5 от «Локомотива»: «Торпедо» нужно преодолеть невезение, боязнь завершать моменты. Не понял, за что были два удаления. С 0:3 против такой команды трудно вернуться в игру»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги игры с «Локомотивом».

Нижегородский клуб потерпел разгромное поражение со счетом 0:5 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Снова не получается реализовать большинство пять на три. Что не позволяет забросить во время численного преимущества?

– Самый простой ответ – это уверенность. Уверенность в том, что ты делаешь, что можешь забить. Другого ответа у меня нет.

На два игрока больше, гораздо больше времени, чтобы принять решение. Здесь только через тренировочный процесс исправлять. Не хватает гола, чтобы преодолеть тот элемент невезения или неудачи, боязни завершить голевой момент.

– Стал ли ключевым момент, когда удалили Ларионова и Томпсона?

– Когда проигрываешь 0:2 – это как в конце боксерского поединка, выходишь с паузы, чтобы передохнуть, перевести силы. К сожалению, я не понял, за что были два удаления.

Если даешь сопернику глоток воздуха, забить решающий гол, с 0:3 против такой команды, как «Локомотив », очень трудно вернуться в игру, – сказал главный тренер «Торпедо ».