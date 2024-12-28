  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов о победе «Торпедо» после 3 поражений: «Могу в пример привести «Ман Сити», который выиграл 1 матч из 13, недавно были рады ничьей. Уверенность не вернуть по щелчку пальцев»
4

Ларионов о победе «Торпедо» после 3 поражений: «Могу в пример привести «Ман Сити», который выиграл 1 матч из 13, недавно были рады ничьей. Уверенность не вернуть по щелчку пальцев»

Игорь Ларионов вспомнил о «Манчестер Сити», говоря о победе «Торпедо».

Нижегородский клуб одержал победу над «Барысом» (3:1) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Особо радоваться времени нет. Следующая игра через 36 часов. Это только одна игра, которая дает много пищи для размышлений. Но два очка есть два очка.

– В первом периоде игра не соответствовала ожиданиям. Что сказали в раздевалке? И довольны ли вторым и третьем периодами?

– Качество игры? Когда любая команда, независимо от уровня… Могу в пример привести «Манчестер Сити», который выиграл один матч за 13 игр, хотя это сборная мира. И недавно они были рады даже ничьей.

Всегда есть полоса, когда неплохо играешь, но проигрываешь, это лишает уверенности. И сразу не вернуть эту уверенность. Этого не бывает по щелчку пальцев.

Нужно преодолеть, пройти через трудности, через не совсем яркую игру. Я могу согласиться, что это было не так ярко. Играли не так плохо, но это не те стандарты, которые мы ставим.

В перерыве перед вторым периодом пытались успокоить ребят. Тут важно все правильно воспринимать и постепенно набирать тот уровень уверенности, который необходим команде.

Потому было сказано, чтобы успокоились и вернулись к своей игре. Простое движение с шайбой, быстрые передачи, быстрые ноги по краям и креатив в атаке – об этом и говорили, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов

«Манчестер Сити» выиграл 1 из 13 последних матчей. Побед нет 5 игр подряд

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoТорпедо
logoSports – Казахстан
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoМанчестер Сити
logoБарыс
logoИгорь Ларионов
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. «Ак Барс» был сильнее «Трактора», «Автомобилист» уступил «Металлургу», «Авангард» обыграл «Ладу», «Салават» победил «Северсталь»
248сегодня, 18:51
Ларионов о 0:5 от «Локомотива»: «Торпедо» нужно преодолеть невезение, боязнь завершать моменты. Не понял, за что были два удаления. С 0:3 против такой команды трудно вернуться в игру»
1625 декабря, 20:01
Потанин о потолке зарплат в КХЛ: «Лига стала интереснее, закрыты непрозрачные схемы финансирования. Видим рекордное количество зрителей, интригу, рост ставок. Увеличивать лимит не надо»
1222 декабря, 21:55
Рекомендуем
Главные новости
Казахстан проиграл 2 матча с общим счетом 3:22 – 2:14 от Чехии и 1:8 от Швеции на МЧМ-2025
11 минут назад
НХЛ. «Флорида» проиграла «Монреалю», «Анахайм» против «Филадельфии», «Лос-Анджелес» – «Эдмонтон», «Ванкувер» – «Сиэтл»
5012 минут назадLive
МЧМ-2025. Чехия забросила 14 шайб Казахстану, Латвия противостоит США
2336 минут назадLive
Ги Буше: «Хартли в «Авангарде» потребовалось три года, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Нам удастся это в нынешнем сезоне, надеюсь»
456 минут назад
Карбери о возвращении Овечкина: «Придает уверенности «Вашингтону», все ждали этого дня. Он наш капитан, величайший снайпер в истории»
3сегодня, 19:32
КХЛ. «Ак Барс» был сильнее «Трактора», «Автомобилист» уступил «Металлургу», «Авангард» обыграл «Ладу», «Салават» победил «Северсталь»
248сегодня, 18:51
Александр Овечкин: «Это был сложный месяц: тренировки, просмотр игр. Всегда хочется помочь команде победить, теперь настало мое время. Ребята отлично справились без меня»
8сегодня, 18:51
Сушинский об отсутствии России на МЧМ-2025: «Даже не в курсе, что чемпионат проходит, никаких новостей не видел. Для нас турнир потерял значимость»
6сегодня, 18:23
Разин после 2:1 с «Автомобилистом»: «Хорошая игра, можно с шахматами сравнить. Рендулич – мастерюга. Баллоны ждут его, хочется, чтобы он подтянул физику»
3сегодня, 18:09
Директор «Пари НН» о СКА: «Не придумал, с кем сравнить – с «Сити», наверное. Читал интервью Ротенберга, там столько фраз, с ним тяжело конкурировать»
10сегодня, 17:38
Ко всем новостям
Последние новости
Гатиятулин о 4:0 с «Трактором»: «Ак Барс» акцентировал внимание на дисциплине. Благодарю команду за реакцию на поражение в Минске, ребята забили хорошие голы»
1сегодня, 20:05
Плющев о 2:3 Канады с Латвией на МЧМ: «Стыдное поражение, хотели как в парке культуры покататься. У канадцев бывают такие срывы. Не думаю, что в плей-офф будут играть неубедительно»
2сегодня, 19:50
Гру о 0:4 от «Ак Барса»: «У «Трактора» последнее время что‑то не идет. Нужно быть более терпеливыми, действовать четко. Не можем реализовать хорошие моменты, к сожалению»
1сегодня, 19:21
Заварухин об 1:2 с «Металлургом»: «Автомобилист» действовал пассивно 5 на 6 в концовке, соперник наказал. Их вратарь переиграл наших нападающих в серии буллитов»
1сегодня, 19:07
Плющев об «Авангарде»: «Выбрался из кризиса, в такой ситуации большой вопрос в психологии. Состав стабилизируется, будет улучшение положения в таблице»
2сегодня, 18:35
Ги Буше: «Уровень КХЛ очень высокий, приехать сюда – это была цель на жизнь. Россия – хоккейная страна, напоминает мне Канаду»
1сегодня, 17:51
Прохоркин провел 600-ю игру в КХЛ. Форвард «Авангарда» сделал 2 ассиста против «Лады»
2сегодня, 17:25
У «Металлурга» 4 победы подряд. Команда Разина – 4-я на Востоке
4сегодня, 17:01
Ги Буше о 7:6 с «Ладой»: «Прекрасное шоу. Приятно, что «Авангард» может столько забивать, но в обороне мы должны играть лучше. Будем работать, это займет время»
14сегодня, 16:31
Терещенко об Овечкине: «Будет в каждой игре забивать, надеюсь. Это не только от Саши зависит, но и от партнеров. Он в форме, думаю»
сегодня, 15:55
Рекомендуем