Ларионов о победе «Торпедо» после 3 поражений: «Могу в пример привести «Ман Сити», который выиграл 1 матч из 13, недавно были рады ничьей. Уверенность не вернуть по щелчку пальцев»

Игорь Ларионов вспомнил о «Манчестер Сити», говоря о победе «Торпедо».

Нижегородский клуб одержал победу над «Барысом » (3:1) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Особо радоваться времени нет. Следующая игра через 36 часов. Это только одна игра, которая дает много пищи для размышлений. Но два очка есть два очка.

– В первом периоде игра не соответствовала ожиданиям. Что сказали в раздевалке? И довольны ли вторым и третьем периодами?

– Качество игры? Когда любая команда, независимо от уровня… Могу в пример привести «Манчестер Сити», который выиграл один матч за 13 игр, хотя это сборная мира. И недавно они были рады даже ничьей.

Всегда есть полоса, когда неплохо играешь, но проигрываешь, это лишает уверенности. И сразу не вернуть эту уверенность. Этого не бывает по щелчку пальцев.

Нужно преодолеть, пройти через трудности, через не совсем яркую игру. Я могу согласиться, что это было не так ярко. Играли не так плохо, но это не те стандарты, которые мы ставим.

В перерыве перед вторым периодом пытались успокоить ребят. Тут важно все правильно воспринимать и постепенно набирать тот уровень уверенности, который необходим команде.

Потому было сказано, чтобы успокоились и вернулись к своей игре. Простое движение с шайбой, быстрые передачи, быстрые ноги по краям и креатив в атаке – об этом и говорили, – сказал главный тренер «Торпедо » Игорь Ларионов .

«Манчестер Сити» выиграл 1 из 13 последних матчей. Побед нет 5 игр подряд