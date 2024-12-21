Артем Дзюба: «Ротенберг сказал, что я болельщик СКА – это преувеличено! Такого никогда не было!»

Артем Дзюба заявил, что не является болельщиком СКА.

«То, что Ротенберг сказал, что я болельщик СКА , это было преувеличено!

Такого никогда не было!» – сказал нападающий «Акрона» Артем Дзюба в программе «Хороший хоккей» на Кинопоиске.