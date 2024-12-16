Вячеслав Анисин о КПК: «Команда Ротенберга заслуженно победила, видно, что хорошо готова физически. Отметил бы Кузнецова, он проявил качества лидера»
Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла сборную мира КХЛ (4:1), команду Беларуси (4:3 ОТ) и сборную Казахстана (3:1) и заняла первое место на турнире.
«Игра нашей сборной мне понравилась, видно, что команда была очень хорошо физически готова. В матче против иностранных звезд КХЛ команда Романа Ротенберга старалась, имела преимущество, были хорошие атаки с ходу, грамотно оборонялись – отсюда и такой результат.
Играли уверенно, с большим запасом и заслуженно победили. Со сборной Беларуси пришлось непросто – проявили характер, мастерство и вырвали победу в овертайме.
Отметил бы Женю Кузнецова, который проявил качества лидера. С казахами было видно, что немного подустали, – играли третий раз за четыре дня. Тем не менее матч провели уверенно, добились победы и заслуженно выиграли Кубок Первого канала.
Выиграть любой международный турнир дорогого стоит. Для зрителей это был настоящий праздник», – сказал бывший нападающий сборной СССР.
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