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  • Вячеслав Анисин о КПК: «Команда Ротенберга заслуженно победила, видно, что хорошо готова физически. Отметил бы Кузнецова, он проявил качества лидера»
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Вячеслав Анисин о КПК: «Команда Ротенберга заслуженно победила, видно, что хорошо готова физически. Отметил бы Кузнецова, он проявил качества лидера»

Вячеслав Анисин высказался о победе «России 25» в Кубке Первого канала.

Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла сборную мира КХЛ (4:1), команду Беларуси (4:3 ОТ) и сборную Казахстана (3:1) и заняла первое место на турнире. 

«Игра нашей сборной мне понравилась, видно, что команда была очень хорошо физически готова. В матче против иностранных звезд КХЛ команда Романа Ротенберга старалась, имела преимущество, были хорошие атаки с ходу, грамотно оборонялись – отсюда и такой результат.

Играли уверенно, с большим запасом и заслуженно победили. Со сборной Беларуси пришлось непросто – проявили характер, мастерство и вырвали победу в овертайме.

Отметил бы Женю Кузнецова, который проявил качества лидера. С казахами было видно, что немного подустали, – играли третий раз за четыре дня. Тем не менее матч провели уверенно, добились победы и заслуженно выиграли Кубок Первого канала.

Выиграть любой международный турнир дорогого стоит. Для зрителей это был настоящий праздник», – сказал бывший нападающий  сборной СССР.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoКубок Первого канала
logoСборная Казахстана по хоккею
logoСборная Беларуси по хоккею
Вячеслав Анисин
logoЧемпионат.com
logoРоман Ротенберг
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