Заварухин о 2:4: «Автомобилист» подвела дисциплина, соперник наказывал за ошибки. Вратарь сборной России у «Металлурга» не позволил нам добиться большего»
Николай Заварухин подвел итоги игры с «Металлургом».
«Автомобилист» потерпел поражение со счетом 2:4 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Хороший, быстрый первый период. Мы выходили из‑под прессинга, имели хорошие моменты с контратак, даже 100‑процентные. Во втором периоде сыграло роль удаление, соперник сыграл хорошо, забил.
Потом потеря шайбы на синей линии – еще один гол. Дисциплина подвела нас, соперник использовал свои моменты, наказывал нас за свои ошибки. Нельзя так делать.
В третьем периоде добавили, команда уже поняла, как надо играть, но своими же неоправданными удалениями не позволили себе вернуться в игру. Вратарь сборной России у «Магнитки» не позволил нам добиться большего», – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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