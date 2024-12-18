Заварухин о 2:4: «Автомобилист» подвела дисциплина, соперник наказывал за ошибки. Вратарь сборной России у «Металлурга» не позволил нам добиться большего»

Николай Заварухин подвел итоги игры с «Металлургом».

«Автомобилист » потерпел поражение со счетом 2:4 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Хороший, быстрый первый период. Мы выходили из‑под прессинга, имели хорошие моменты с контратак, даже 100‑процентные. Во втором периоде сыграло роль удаление, соперник сыграл хорошо, забил.

Потом потеря шайбы на синей линии – еще один гол. Дисциплина подвела нас, соперник использовал свои моменты, наказывал нас за свои ошибки. Нельзя так делать.

В третьем периоде добавили, команда уже поняла, как надо играть, но своими же неоправданными удалениями не позволили себе вернуться в игру. Вратарь сборной России у «Магнитки» не позволил нам добиться большего», – сказал главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин .