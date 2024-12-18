Разин о травме Еременко: «Сложный перелом, тяжелая ситуация. Он точно выбыл до конца сезона, думаю. Хорошо, если дальше в хоккей будет играть»
Андрей Разин заявил, что Владислав Еременко получил тяжелую травму.
«Металлург» одержал победу над «Автомобилистом» со счетом 4:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
В начале 3-го периода защитник магнитогорского клуба Владислав Еременко врезался в борт после контакта с форвардом соперника Андреем Обидиным и получил повреждение колена.
«Очень тяжелая ситуация, сложный перелом. Хорошо, если он дальше в хоккей будет играть. Думаю, он точно выбыл до конца сезона», – сказал главный тренер «Металлурга».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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