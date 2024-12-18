Разин о травме Еременко: «Сложный перелом, тяжелая ситуация. Он точно выбыл до конца сезона, думаю. Хорошо, если дальше в хоккей будет играть»

Андрей Разин заявил, что Владислав Еременко получил тяжелую травму.

«Металлург » одержал победу над «Автомобилистом » со счетом 4:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В начале 3-го периода защитник магнитогорского клуба Владислав Еременко врезался в борт после контакта с форвардом соперника Андреем Обидиным и получил повреждение колена .

«Очень тяжелая ситуация, сложный перелом. Хорошо, если он дальше в хоккей будет играть. Думаю, он точно выбыл до конца сезона», – сказал главный тренер «Металлурга».