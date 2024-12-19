Рене Фазель: «Политика преобладает над спортом, к сожалению. Скоро найдем решение, как россияне смогут вернуться на международные соревнования, надеюсь»

Рене Фазель сожалеет о том, что политика преобладает над спортом.

«Счастлив, когда я смотрю за спортом. Но сейчас мало что может меня впечатлить. Были Олимпийские игры, но там не было российских атлетов. К сожалению, политика преобладает над спортом, меня это расстраивает.

Мне понравились Паралимпийские игры, где российские атлеты участвовали, выиграли медали. Надеюсь, в будущем спорт обойдется без политики.

Надеюсь, что скоро мы найдем решение, как российские спортсмены смогут вернуться на международные соревнования», – сказал руководитель судейско-экспертного комитета КХЛ и почетный глава ИИХФ Рене Фазель.