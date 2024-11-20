Михаил Анисин: «У СКА амбициозный штаб во главе с Ротенбергом. Они знают, как грамотно подвести команду к решающим матчам»
– Как вам выступление СКА в КХЛ в последних матчах? У команды нестабильные результаты.
– Без спада не проходит сезон ни одна команда, а причины могут быть разные. Главное, что я вижу: команде надо прибавить в реализации моментов и чуть более ответственно действовать в обороне.
Видно, что в СКА на правильном пути и готовятся к плей-офф. Сейчас идет поиск сочетаний, отрабатывается модель игры, ее нюансы.
У команды опытный и амбициозный тренерский штаб во главе с Романом Борисовичем Ротенбергом. Они точно знают, что делают и как грамотно подвести команду к решающим матчам сезона.
Отметил бы игру вратаря Егора Заврагина, он сыграл на ноль в родном Новосибирске, провел прекрасный матч в Казани, – сказал обладатель Кубка Гагарина, тренер по развитию «СКА-Юниор» Михаил Анисин.
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