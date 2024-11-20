Анисин о Ротенберге: «Сколько он делает для хоккея в Москве и Петербурге, в России не делает никто, наверное»
Михаил Анисин высказался о работе в системе СКА.
– Сейчас вы работаете тренером по развитию в «СКА-Юниор». Какие впечатления от первого месяца работы в команде?
– Получаю большое удовольствие от работы, развиваю ребят, передаю свой опыт. В клубе превосходная инфраструктура, много льда, отличный тренажерный зал, бросковая зона.
Вообще у системы СКА есть все, что нужно для развития ребят, и не только у главной команды, но и команд ВХЛ, МХЛ, академии СКА и «Красной машины Юниор».
То, как отдается работе Роман Ротенберг, сколько делает для хоккея в Москве и Санкт-Петербурге, в России не делает, наверное, никто, – сказал обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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