Анисин о Ротенберге: «Сколько он делает для хоккея в Москве и Петербурге, в России не делает никто, наверное»

Михаил Анисин высказался о работе в системе СКА.

– Сейчас вы работаете тренером по развитию в «СКА-Юниор». Какие впечатления от первого месяца работы в команде?

– Получаю большое удовольствие от работы, развиваю ребят, передаю свой опыт. В клубе превосходная инфраструктура, много льда, отличный тренажерный зал, бросковая зона.

Вообще у системы СКА есть все, что нужно для развития ребят, и не только у главной команды, но и команд ВХЛ , МХЛ , академии СКА и «Красной машины Юниор».

То, как отдается работе Роман Ротенберг , сколько делает для хоккея в Москве и Санкт-Петербурге, в России не делает, наверное, никто, – сказал обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин.