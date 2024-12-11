Ротенберг про «Каток у флагштока»: «Лучший в мире. Гордость России! Здесь передается связь поколений. Маленьким мальчиком я ходил на каток с родителями. Эта культура была еще в СССР»
С ноября в Петербурге рядом с «Газпром-Ареной» на Крестовском острове открыли «Каток у флагштока». Объем ледового пространства составляет 28 тысяч квадратных метров.
– В чем уникальность катка, на котором провела тренировку сборная России?
– В том, что это лучший каток в мире. Здесь искусственный лед замечательного качества. Мы сами впервые здесь оказались.
Он очень впечатляет по размаху и по видам. Ведь он расположен рядом с водой, здесь красивые виды на залив, на «Лахта Центр». Изумительное место уже для тех, кто любит делать фотографии.
Это не просто каток, а гордость России, гордость Санкт‑Петербурга! Это замечательно, когда у детишек есть возможность приходить на каток, развиваться. Наверняка найдутся дети, которые будут проводить здесь по пять‑шесть часов в день.
Сюда можно приехать с родителями, с семьей. Здесь передается связь поколений. Это культура, которая была у нас еще в Советском Союзе. Я сам маленьким мальчиком всегда ходил на каток с родителями, где проводил очень много времени. И эту культуру мы должны вернуть.
Мы очень благодарны ПАО «Газпром» за то, что построили такой каток. Это даст возможность в целом для развития хоккея. И эта культура вернется.
Мы гордимся тем, что нас пригласили сюда, для нас это большая честь. Сборная России взяла с собой детишек, это связь поколений. Мы вместе поиграли в хоккей на открытом катке. Замечательная погода, светит солнце.
И чем больше таких событий, тем больше детишек в наших спортивных школах, и хоккей будет развиваться, – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.
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