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Агент Глотова: «Василий спокойно воспринял обмен в «Трактор». Вариант был так быстро найден, что с другими клубами не общались»

Агент Василия Глотова высказался об обмене игрока из СКА в «Трактор».

В пятницу СКА совершил обмен с «Трактором». В Челябинск отправились Глотов и защитник Арсений Коромыслов, а в Санкт‑Петербург – защитник Илья Карпухин. Петербургский клуб также получил права на вратаря Руслана Хажеева.

– Насколько неожиданным для вас был обмен Глотова из СКА в «Трактор», учитывая, что многие называли Василия одним из любимчиков Романа Ротенберга?

– Насчет любимчика может сказать только сам Василий, был он им или нет. Василий – психологически устойчивый человек, я с ним общался, этот обмен он спокойно воспринял.

– Были ли еще варианты у него?

– Вариант с «Трактором» был так быстро найден, что с другими клубами не удалось пообщаться, – сказал агент Александр Черных.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoВасилий Глотов
logoМатч ТВ
logoТрактор
Александр Черных
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
logoСКА
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