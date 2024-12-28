Агент Глотова: «Василий спокойно воспринял обмен в «Трактор». Вариант был так быстро найден, что с другими клубами не общались»
Агент Василия Глотова высказался об обмене игрока из СКА в «Трактор».
В пятницу СКА совершил обмен с «Трактором». В Челябинск отправились Глотов и защитник Арсений Коромыслов, а в Санкт‑Петербург – защитник Илья Карпухин. Петербургский клуб также получил права на вратаря Руслана Хажеева.
– Насколько неожиданным для вас был обмен Глотова из СКА в «Трактор», учитывая, что многие называли Василия одним из любимчиков Романа Ротенберга?
– Насчет любимчика может сказать только сам Василий, был он им или нет. Василий – психологически устойчивый человек, я с ним общался, этот обмен он спокойно воспринял.
– Были ли еще варианты у него?
– Вариант с «Трактором» был так быстро найден, что с другими клубами не удалось пообщаться, – сказал агент Александр Черных.
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