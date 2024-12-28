Окулов забросил две шайбы «Ладе» в дебютном матче за «Авангард»

Константин Окулов забросил две шайбы в дебютном матче за «Авангард».

Форвард сделал дубль в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Лады» – на 25-й и 29-й минутах.

Напомним, Окулов перешел в «Авангард» в результате обмена с ЦСКА.