3

Окулов забросил две шайбы «Ладе» в дебютном матче за «Авангард»

Константин Окулов забросил две шайбы в дебютном матче за «Авангард».

Форвард сделал дубль в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Лады» – на 25-й и 29-й минутах.

Напомним, Окулов перешел в «Авангард» в результате обмена с ЦСКА.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoКонстантин Окулов
logoАвангард
logoЛада
logoКХЛ
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Окулов во втором звене дебютирует за «Авангард»
сегодня, 12:58
Светлов об Окулове: «Обмен может пойти ему на пользу – в последнее время не всегда хватало эмоций. В «Авангарде» строится новая атака, чуть ли не с нуля»
2вчера, 06:20
Рекомендуем
Главные новости
МЧМ-2025. Казахстан сыграет с Чехией, Латвия против США
5 минут назад
Вице-президент КХЛ об интересе к лиге: «Основной трафик зрителей – страны СНГ. На четвертом-пятом месте – США и Германия»
242 минуты назад
Меркли согласен, что качество еды в России лучше, чем в Америке и Канаде: «Очень нравится соотношение цены и качества. Люблю заказывать стейки, курицу, пасту»
959 минут назад
Дегтярев об ОИ-2026: «Наши ребята в НХЛ прекрасно играют, и я бы допустил Россию на месте организаторов. Это повысило бы зрелищность, касса была бы другой»
3сегодня, 13:58
КХЛ. «Авангард» играет с «Ладой», «Автомобилист» против «Металлурга», «Ак Барс» примет «Трактор», «Сибирь» победила «Адмирал»
87сегодня, 13:45Live
Агент Овечкина об участии форварда в матче с «Торонто»: «Решать будут на месте»
9сегодня, 12:32
«Сибирь» выиграла 3 матча подряд после 2 поражений и идет 9-й на Востоке
15сегодня, 11:43
Агент Глотова: «Василий спокойно воспринял обмен в «Трактор». Вариант был так быстро найден, что с другими клубами не общались»
13сегодня, 10:32
Райан Меркли: «КХЛ – вторая лучшая лига мира. Уровень игры и стиль сопоставимы с НХЛ»
18сегодня, 10:15
«Авангард» опроверг, что за Кирилла Кожевникова заплатили 25 млн рублей: «Сумма компенсации – тысяча рублей. Есть документальное подтверждение»
10сегодня, 09:55
Ко всем новостям
Последние новости
Владимир Плющев: «Претендовать на Кубок Гагарина могут 16 команд. Не вижу фаворита. Ни на Востоке, ни на Западе нет явного лидера»
16 минут назад
Тамбиев про 0:1 с «Сибирью»: «Соперники выстроили автобус в средней зоне, мы сначала упирались в него, потом начали преодолевать. Есть доля вины тренерского штаба»
сегодня, 13:45
Умер трехкратный чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Кузьмин
3сегодня, 13:28
Епанчицев про 1:0 с «Адмиралом»: «Трудовая и командная победа «Сибири». Не все получалось в атаке. Удача оказалась на нашей стороне»
2сегодня, 13:18
Окулов во втором звене дебютирует за «Авангард»
сегодня, 12:58
«Куньлунь» объявил о подписании контракта с Пайгиным
сегодня, 12:43
Вице-президент КХЛ о возвращении пива на стадионы: «Лига заинтересована. Мы не видим никаких рисков»
3сегодня, 12:19
«Адмирал» проиграл 4-й матч подряд
2сегодня, 11:58
Доброхвалов о КХЛ как самой успешной лиге России по маркетингу и коммуникации: «Болельщики говорят «да». Все цифры у нас рекордные – и по суммарной посещаемости, и по средней»
1сегодня, 11:32
Плющев о КХЛ: «Постоянно звучат заявления о борьбе с грязью и драками, а на деле это поощряется»
1сегодня, 11:14
Рекомендуем