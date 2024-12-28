Окулов во втором звене дебютирует за «Авангард»
Константин Окулов дебютирует за «Авангард».
Форвард сыграет во втором звене против «Лады» в связке с Ридом Буше и Райаном Спунером.
Матч между «Авангардом» и «Ладой» начнется в 16:00 по московскому времени.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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