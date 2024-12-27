Светлов об Окулове: «Обмен может пойти ему на пользу – в последнее время не всегда хватало эмоций. В «Авангарде» строится новая атака, чуть ли не с нуля»

«Вижу, что в прессе много споров вызывает обмен форварда ЦСКА Окулова в «Авангард ». Насколько понял, не все болельщики армейцев, скажем мягко, в восторге от ухода одного из лидеров чемпионской команды.

На мой взгляд, обмен может пойти на пользу Окулову. По меркам КХЛ он – большой мастер, но все-таки в последнее время ему не всегда хватало эмоций, это бросалось в глаза. При этом перестановки сразу шли ему на пользу – например, когда Сергей Федоров находил Окулову новое место на реализации большинства. То есть была правильная, живая реакция на изменения.

В Омске по ходу сезона строится новая атака, чуть ли не с нуля. Такая ситуация диктует Окулову новую перезагрузку – для реализации своего таланта на все сто процентов.

Если говорить о Касселсе, которого Омск отдал в качестве компенсации, то это классический канадский форвард. Полезен на пятачке, в борьбе. Ролевой игрок, которому нужно находить свое место в команде. И который может быть эффективен именно в плей-офф», – сказал олимпийский чемпион и участник тренерского совета ФХР.