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  • Светлов об Окулове: «Обмен может пойти ему на пользу – в последнее время не всегда хватало эмоций. В «Авангарде» строится новая атака, чуть ли не с нуля»
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Светлов об Окулове: «Обмен может пойти ему на пользу – в последнее время не всегда хватало эмоций. В «Авангарде» строится новая атака, чуть ли не с нуля»

«Вижу, что в прессе много споров вызывает обмен форварда ЦСКА Окулова в «Авангард». Насколько понял, не все болельщики армейцев, скажем мягко, в восторге от ухода одного из лидеров чемпионской команды.

На мой взгляд, обмен может пойти на пользу Окулову. По меркам КХЛ он – большой мастер, но все-таки в последнее время ему не всегда хватало эмоций, это бросалось в глаза. При этом перестановки сразу шли ему на пользу – например, когда Сергей Федоров находил Окулову новое место на реализации большинства. То есть была правильная, живая реакция на изменения.

В Омске по ходу сезона строится новая атака, чуть ли не с нуля. Такая ситуация диктует Окулову новую перезагрузку – для реализации своего таланта на все сто процентов.

Если говорить о Касселсе, которого Омск отдал в качестве компенсации, то это классический канадский форвард. Полезен на пятачке, в борьбе. Ролевой игрок, которому нужно находить свое место в команде. И который может быть эффективен именно в плей-офф», – сказал олимпийский чемпион и участник тренерского совета ФХР.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoСергей Светлов
logoАвангард
logoКонстантин Окулов
logoЦСКА
logoКоул Кэсселс
logoКХЛ
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