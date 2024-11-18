Вице-президент КХЛ о турнире 3х3: «Это шаг в работе с молодым поколением. Мы предлагаем динамичный хоккей, матч займет около 30 минут. Будем привлекать новую аудиторию в соцсетях»
Сегодня КХЛ объявила о создании чемпионата 3x3. В первом сезоне примут участие восемь команд из трех стран – «Авангард», «Ак Барс», «Металлург», «Салават Юлаев», «Сибирь» и «Трактор», а также «Барыс» и минское «Динамо».
«Запуск чемпионата 3х3 – это шаг в работе с молодым поколением, мы предлагаем динамичный, быстрый хоккей, а просмотр одного матча займет около 30 минут.
Матчи будут проводиться на «Южном Льду» под Москвой, и зрители смогут посетить матчи, но наш акцент – это цифровая среда.
Лига, клубы и партнеры будут активно работать в социальных сетях, привлекая и завлекая новую аудиторию», – сказал вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.
КХЛ запустила турнир «3 на 3» с 19 декабря. «Авангард», «Ак Барс», «Салават», «Трактор», «Металлург» и еще 3 клуба сыграют 24 тура, суперфинал – в июле
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