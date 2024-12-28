Меркли согласен, что качество еды в России лучше, чем в Америке и Канаде: «Очень нравится соотношение цены и качества. Люблю заказывать стейки, курицу, пасту»

Райан Меркли высоко отозвался о русской кухне.

– Больше чем за год в России вы наверняка успели попробовать много блюд из русской кухни. Какое блюдо понравилось вам больше всего?

– Сырники – номер один. Вопрос про еду лучше задать моей девушке (смеется). Ей очень нравится еда в Москве, где в ресторанах есть огромный выбор блюд. Она очень любит суши, китайскую еду.

Я отмечу, что в целом качество еды в России невероятное. Соотношение цены и качества еды – это то, что мне очень нравится здесь. Люблю заказывать стейки, курицу, пасту, и качества этих блюд шикарны.

– Многие иностранные игроки отмечают, что качество еды в России лучше, чем в той же Америке и Канаде. Вы с этим согласны?

– Да-да, на 100%.

– А какое из блюд показалось самым невкусным?

– Честно, даже не знаю. Я много всего пробовал, но не могу сказать. Лучше этот вопрос опять задать моей девушке (смеется), – сказал защитник «Авангарда ».