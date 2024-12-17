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Меркли об «Авангарде»: «Мы должны побеждать. Хозяева команды потратили много денег и ждут, что мы оправдаем вложения. Клуб пойдет вверх, я уверен»

Райан Меркли высказался об ожиданиях от «Авангарда» в этом сезоне.

24-летний защитник перешел в омский клуб из «Куньлуня» 23 ноября.

– Когда вас обменяли в «Авангард» – о чем вы думали?

– Я обрадовался. Да, после этого много чего произошло такого жесткого. Генменеджера уволили, Ги Буше появился, но это не мое дело. Легионеры «Авангарда» показали мне город, в команде ко мне отлично отнеслись, так что все прекрасно.

– Переходили ведь в команду, у которой были явные проблемы. На грани плей-офф.

– Определенное давление чувствуется – мы должны побеждать. Хозяева команды потратили много денег на команду, и они ждут, что мы оправдаем вложения.

Но я уверен, что мы пойдем вверх, тем более что все возможности для этого нам предоставлены, – сказал защитник «Авангарда» Райан Меркли.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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