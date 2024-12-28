Райан Меркли: «КХЛ – вторая лучшая лига мира. Уровень игры и стиль сопоставим с НХЛ»
– Барр недавно сказал, что он удивлен уровнем КХЛ и может сравнить его с НХЛ. Вы с ним согласны?
– Да, я согласен, что уровень сопоставим. В России очень много сильных хоккеистов, которые могли бы хорошо выступать в НХЛ. Но сам хоккей немного отличается стилем игры. В КХЛ больше играют на владение шайбой. А так уровень игры и стиль действительно сопоставимы друг с другом. В России очень много качественных хоккеистов и команд.
– Некоторые говорят, что КХЛ – это что-то между НХЛ и АХЛ. Вы согласны с этим?
– Я тоже так думаю. Везде есть разница, но КХЛ – это сильная лига. Я бы сказал, что это вторая лучшая лига в мире. В России тебе нужно, например, лучше защищаться, а набирать очки и забрасывать шайбы сложнее. Здесь в целом забивается меньше голов, чем в Северной Америке, вскрывать ворота труднее, – сказал защитник «Авангард».
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