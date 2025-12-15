Мичков сделал передачу и не реализовал послематчевый буллит против «Каролины», набрав очки впервые за 5 игр. У форварда «Филадельфии» 8+9 в 31 матче

Мичков набрал очки впервые за 5 игр, сделав передачу в матче с «Каролиной».

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков сделал голевую передачу в игре НХЛ с «Каролиной» (2:3 Б).

Россиянин прервал 4-матчевую серию без очков, при этом его безголевая серия продлилась до 7 игр. Всего в 31 матче сезона на счету Мичкова 17 (8+9) баллов.

Сегодня за 13:26 (1:23 – в большинстве) у нападающего 1 бросок в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «плюс 1», а также нереализованный буллит в послематчевой серии.