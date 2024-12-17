Меркли о лучших защитниках в НХЛ: «Йоси, Макар и Куинн Хьюз. Они и обороняться хорошо умеют – все видят количество их очков и не обращают на это внимания»
Райан Меркли из «Авангарда» назвал сильнейших защитников в НХЛ.
– Три лучших защитника НХЛ прямо сейчас?
– Роман Йоси. Кэйл Макар. И, наверное, Куинн Хьюз.
– Вы выбрали исключительно атакующих.
– Да, они набирают много очков, но они постоянно играют против ребят вроде Макдэвида. Так что они не только про атаку. Они и защищаться хорошо умеют.
Просто все вокруг видят количество их очков и поэтому не обращают внимания на оборону, – сказал защитник «Авангарда» Райан Меркли.
Меркли об «Авангарде»: «Мы должны побеждать. Хозяева команды потратили много денег и ждут, что мы оправдаем вложения. Клуб пойдет вверх, я уверен»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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