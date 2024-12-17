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Меркли о лучших защитниках в НХЛ: «Йоси, Макар и Куинн Хьюз. Они и обороняться хорошо умеют – все видят количество их очков и не обращают на это внимания»

Райан Меркли из «Авангарда» назвал сильнейших защитников в НХЛ.

– Три лучших защитника НХЛ прямо сейчас?

Роман Йоси. Кэйл Макар. И, наверное, Куинн Хьюз.

– Вы выбрали исключительно атакующих.

– Да, они набирают много очков, но они постоянно играют против ребят вроде Макдэвида. Так что они не только про атаку. Они и защищаться хорошо умеют.

Просто все вокруг видят количество их очков и поэтому не обращают внимания на оборону, – сказал защитник «Авангарда» Райан Меркли.

Меркли об «Авангарде»: «Мы должны побеждать. Хозяева команды потратили много денег и ждут, что мы оправдаем вложения. Клуб пойдет вверх, я уверен»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoРайан Меркли
logoКоннор Макдэвид
logoКэйл Макар
logoРоман Йоси
logoКуинн Хьюз
logoНэшвилл
logoАвангард
logoКолорадо
logoКХЛ
logoВанкувер
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