Меркли о лучших защитниках в НХЛ: «Йоси, Макар и Куинн Хьюз. Они и обороняться хорошо умеют – все видят количество их очков и не обращают на это внимания»

Райан Меркли из «Авангарда» назвал сильнейших защитников в НХЛ.

– Три лучших защитника НХЛ прямо сейчас?

– Роман Йоси . Кэйл Макар . И, наверное, Куинн Хьюз .

– Вы выбрали исключительно атакующих.

– Да, они набирают много очков, но они постоянно играют против ребят вроде Макдэвида . Так что они не только про атаку. Они и защищаться хорошо умеют.

Просто все вокруг видят количество их очков и поэтому не обращают внимания на оборону, – сказал защитник «Авангарда » Райан Меркли .

Меркли об «Авангарде»: «Мы должны побеждать. Хозяева команды потратили много денег и ждут, что мы оправдаем вложения. Клуб пойдет вверх, я уверен»