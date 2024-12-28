Дегтярев об ОИ-2026: «Наши ребята в НХЛ прекрасно играют, и я бы допустил Россию на месте организаторов. Это повысило бы зрелищность, касса была бы другой»
Михаил Дегтярев допустил бы российских хоккеистов на Олимпиаду-2026.
«Я надежды некоторые возлагаю на хоккей, скажу откровенно. Наши ребята в Национальной хоккейной лиге прекрасно играют, и я на месте организаторов Олимпийских игр и Международной федерации хоккея, конечно, Россию бы допустил.
Потому что это сразу повысило бы и зрелищность, и деньги там любят, умеют их зарабатывать, касса была бы совершенно другой. Поэтому будет пока усеченный формат, но к 2028 году в Лос-Анджелесе, я уверен, наша сборная подойдет во всеоружии», – сказал министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) в эфире телеканала «Россия-24».
Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем