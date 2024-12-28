Дегтярев об ОИ-2026: «Наши ребята в НХЛ прекрасно играют, и я бы допустил Россию на месте организаторов. Это повысило бы зрелищность, касса была бы другой»

Михаил Дегтярев допустил бы российских хоккеистов на Олимпиаду-2026.

«Я надежды некоторые возлагаю на хоккей, скажу откровенно. Наши ребята в Национальной хоккейной лиге прекрасно играют, и я на месте организаторов Олимпийских игр и Международной федерации хоккея, конечно, Россию бы допустил.

Потому что это сразу повысило бы и зрелищность, и деньги там любят, умеют их зарабатывать, касса была бы совершенно другой. Поэтому будет пока усеченный формат, но к 2028 году в Лос-Анджелесе, я уверен, наша сборная подойдет во всеоружии», – сказал министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) в эфире телеканала «Россия-24».

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.