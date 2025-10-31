Василевский выиграл 3-й матч подряд после 5 поражений – отбил 20 бросков из 21 в игре с «Далласом»

Андрей Василевский выиграл третий матч подряд.

Вратарь «Тампы » отбил 20 бросков из 21 в игре с «Далласом» (2:1 ОТ). Ранее у него была серия из 5 поражений со старта сезона НХЛ .

Всего в 8 матчах сезона у россиянина 89,8% сэйвов при коэффициенте непробиваемости 2,61.