Михаил Дегтярев: «Ни одного препятствия к восстановлению ОКР сегодня нет. Мы в контакте с МОК, это будет первое – что нас признают обратно»

Михаил Дегтярев заявил, что препятствия для восстановления ОКР отсутствуют.

В 2023 году Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления.

«Я хочу напомнить, что мы, во-первых, привели устав Олимпийского комитета России в соответствие с Олимпийской хартией. Там были проблемы юридического характера. Это осталось почему-то за кадром. Затмило все избрание руководителя, исполкома и так далее.

Мы поправили устав и привели его в соответствие с Олимпийской хартией. Ни одного препятствия сегодня к восстановлению ОКР нет. Мы находимся в контакте с МОК, и в переписке, и в неформальном общении. Поэтому я думаю, что это будет первое – что нас, так сказать, признают обратно», – сказал министр спорта России в эфире телеканала «Россия 24».

Дмитрий Свищев: «ОКР до сих пор не имеет аккредитации, нужно ее восстановить. Это стратегическая задача на начало 2025 года, надеемся, что все удастся»