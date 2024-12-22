Дзюба про хоккей: «Любимый вратарь – Бродер, русский – Набоков Евгений. Но Илья тоже в порядке, на Кубке Первого канала вытворял чудеса!»
Артем Дзюба перечислил любимых хоккеистов-голкиперов.
«Мой любимый вратарь – это Мартин Бродер. А русский – Евгений Набоков.
Но Илья Набоков тоже в порядке, на Кубке Первого канала он вытворял чудеса!» – сказал нападающий «Акрона» в программе «Хороший хоккей» на «Кинопоиске».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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