Дзюба про хоккей: «Любимый вратарь – Бродер, русский – Набоков Евгений. Но Илья тоже в порядке, на Кубке Первого канала вытворял чудеса!»

Артем Дзюба перечислил любимых хоккеистов-голкиперов.

«Мой любимый вратарь – это Мартин Бродер . А русский – Евгений Набоков .

Но Илья Набоков тоже в порядке, на Кубке Первого канала он вытворял чудеса!» – сказал нападающий «Акрона» в программе «Хороший хоккей» на «Кинопоиске».