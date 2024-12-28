Дмитрий Рябыкин: «Активность «Трактора» на рынке стала сюрпризом, нажали кнопку «перезагрузка». А вот «Салават» оказался пассивным»

Дмитрий Рябыкин подвел итоги трансферного окна в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Сегодня ночью в КХЛ до конца сезона закрылись все обмены. Кто «на флажке» удивил?

– Самым активным стал «Трактор» – интересны его обмены со СКА, «Торпедо», «Северсталью». А вот другой лидер Востока – «Салават Юлаев», наоборот, оказался на рынке на удивление пассивным.

На Западе отмечу московское «Динамо». Наконец-то под плей-офф был найден первый номер – Подъяпольский. Он способен выигрывать матчи в одиночку.

– Начнем с «Трактора».

– Для меня его активность на рынке – сюрприз. Все-таки в первой половине чемпионата команда уверенно лидировала, плюс за ее плечами крепкий плей-офф-2024. Казалось, что команда сформирована и в самом соку – нужно всего лишь доработать детали и их притереть.

Тем не менее менеджмент «Трактора» посчитал по-другому. Произошло серьезное обновление. Теперь у тренерского штаба в руках еще более интересный состав, возможно, лучший на Востоке. Результат в плей-офф покажет, была ли правильной такая встряска.

– Как думаете, почему менеджмент «Трактора» решил рискнуть?

– В последние недели в игре челябинского клуба появились проблемы. Была видна усталость – и функциональная, и ментальная. Видимо, ушла уверенность в составе, поэтому нажали на кнопку «перезагрузка».

– Кого из новичков «Трактора» выделите?

– Коростелев из «Северстали» – форвард с изюминкой, но за него пришлось отдать кубкового бойца Котляревского. А вот форвард-универсал Глотов, на мой взгляд, – однозначное усиление.

– Что скажете по Уфе?

– «Салават» вопреки прогнозам выдает отличный чемпионат. Посмотрите таблицу – по потерянным он уже на четыре очка впереди Челябинска, лидер!

При этом в составе «Салавата» есть явный дисбаланс – между первым звеном и третьим-четвертым. Казалось, что в преддверии плей-офф Уфа над балансом состава точечно поработает.

Но все, что удалось клубу, – расстаться с Шаровым и приобрести Уилсона. Скажем так, работа в ноль – Уфе тяжело придется в плей-офф, – сказал экс-тренер «Авангарда».