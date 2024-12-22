Рябыкин о контракте Ткачева до 2030 года: «У нас не НХЛ, где есть профсоюз и жесткое соглашение. Клубы могут выйти из контрактных отношений, как показывает опыт»

Дмитрий Рябыкин прокомментировал новый контракт Владимира Ткачева.

Ранее стало известно, что 29-летний форвард «Авангарда» продлил действующее пятилетнее соглашение с клубом еще на один год – до завершения сезона-2029/30.

Отмечалось, что Ткачев пошел на снижение оклада за этот год – со 120 млн рублей до 80 млн. Сейчас он восстанавливается после травмы ахилла.

– Как оцените ситуацию с подписанием форварда Ткачева на шесть лет?

– Самое главное, как ее оценивает сам Владимир. По-моему, это здорово, когда местный воспитанник получает контракт с родной командой на такой долгий срок и на таких солидных условиях.

– Удивлены, что «Авангард» так рискует?

– Знаете, для КХЛ долгосрочные контракты – большая редкость. Все-таки у нас не НХЛ, где есть профсоюз и жесткое соглашение между клубами, игроками и лигой.

Опыт показывает, что наши клубы при желании могут что-нибудь придумать и выйти из контрактных отношений, – заявил бывший тренер «Авангарда » Дмитрий Рябыкин .

Ткачев может сыграть за «Авангард» впервые в сезоне 20 января против «Салавата»