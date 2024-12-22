Рябыкин о Лайпсике: «Сам себе режиссер, несистемный игрок. В ситуации «50 на 50» он может рискнуть и уйти атаку. Про такое говорят – «жульничает»
– Некоторые болельщики отмечают, что «Сибирь» сделала первое сильное приобретение в сезоне, забрав у «Автомобилиста» снайпера Лайпсика. Согласитесь с такой оценкой?
– Я бы сказал так: этот обмен – на два результата. Положительный и отрицательный.
– Поясните.
– Лайпсик – большой мастер, с тонким пониманием игры, с броском. Доказывал это, например, в ЦСКА. Немного удивляет, что в НХЛ он играл в третьих-четвертых звеньях, с его стилем это форвард не силовой и не обороняющийся, первой-второй пятерки. Во всяком случае по меркам КХЛ.
Наверное, для «Сибири» это интересный трансфер. Но обязательно нужно учесть, что Лайпсик – несистемный игрок, сам себе режиссер. Убедился в этом, когда работал с ним в «Магнитке». Были моменты, когда шайба еще была в борьбе, но в ситуации «50 на 50» североамериканец рисковал и уходил в атаку.
Для партнеров по пятерке это был большой риск – оборона могла завалиться. В хоккее про такие ситуации говорят – «жульничает». Сложная история для тренера, – сказал бывший тренер «Авангарда» и «Металлурга».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий