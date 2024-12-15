Рябыкин об отъезде Ги Буше в Канаду: «Первый раз вижу такое в профессиональном спорте. «Авангард» всерьез настроился терпеть и ждать, видимо. Его право»
12 декабря тренер провел первую тренировку в Омске и улетел в Канаду. Недавно он перенес операцию на колене.
В Канаде специалист пройдет обследование, после чего вернется в Омск. В его отсутствие командой будет руководить помощник Дэйв Барр.
– Не совсем понял то, что произошло в «Авангарде». Нового тренера Буше наконец-то дождались в Омске, он дал серию интервью, а потом развернулся и улетел обратно к себе в Канаду. Насколько понял по прессе, из-за страховки.
– Непрофессиональный подход?
– В свое время Боб Хартли рассказывал, что у тренеров, работавших в НХЛ, согласно коллективному соглашению есть специальные страховки. Каждый год он их продлевал, но это в первую очередь вопрос финансовой дисциплины, который можно решать дистанционно.
Кстати, та же ситуация и с бывшими энхаэловцами. Знаю, что в свое время некоторые ребята забывали продлить ежегодную страховку – и возникали проблемы. Но это рутина, которая не требовала длительных отъездов в Америку.
– Удивились, что «Авангард» фактически предоставил новому тренеру дополнительный отпуск?
– Честно говоря, первый раз в жизни вижу такое в профессиональном спорте. Отсутствие главного тренера всегда влияет на команду. Но, видимо, «Авангард» всерьез настроился терпеть и ждать. Его право, – сказал экс-главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин.
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