Демидов забил в третьем матче подряд – ЦСКА. У форварда СКА 9+14 в 37 играх при полезности «+17»
Иван Демидов забил гол в третьем подряд матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
СКА проиграл ЦСКА со счетом 5:6 в выездном мачте Фонбет Чемпионата КХЛ.
19-летний форвард петербуржцев Иван Демидов отметился голом в этой игре.
Таким образом, на счету Демидова стало 23 (9+14) балла в 37 играх текущего сезона при показателе полезности «+17» и 10 минутах штрафа. Подробная статистика форварда – здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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