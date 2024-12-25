Демидов забил в третьем матче подряд – ЦСКА. У форварда СКА 9+14 в 37 играх при полезности «+17»

Иван Демидов забил гол в третьем подряд матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

СКА проиграл ЦСКА со счетом 5:6 в выездном мачте Фонбет Чемпионата КХЛ.

19-летний форвард петербуржцев Иван Демидов отметился голом в этой игре.

Таким образом, на счету Демидова стало 23 (9+14) балла в 37 играх текущего сезона при показателе полезности «+17» и 10 минутах штрафа. Подробная статистика форварда – здесь .