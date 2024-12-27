«Салават» обменял форварда Пустозерова в «Ак Барс» на денежную компенсацию
Алексей Пустозеров обменян в «Ак Барс».
За форварда «Салават Юлаев» получил денежную компенсацию.
В составе уфимского клуба 24‑летний нападающий провел 146 матчей в КХЛ, набрав 33 (21+12) очка.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
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