«Салават» обменяет Шарова в «Автомобилист» на денежную компенсацию (Артур Хайруллин)

«Салават» обменяет Александра Шарова в «Автомобилист».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, уфимцы получат за 29-летнего форварда денежную компенсацию.

Шаров проводит второй сезон за «Салават Юлаев ». В этом Фонбет чемпионате КХЛ на его счету 20 (8+12) очков в 37 матчах при полезности «минус 3».

Контракт нападающего с клубом рассчитан до конца мая 2025 года.