«Салават» обменяет Шарова в «Автомобилист» на денежную компенсацию (Артур Хайруллин)
«Салават» обменяет Александра Шарова в «Автомобилист».
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, уфимцы получат за 29-летнего форварда денежную компенсацию.
Шаров проводит второй сезон за «Салават Юлаев». В этом Фонбет чемпионате КХЛ на его счету 20 (8+12) очков в 37 матчах при полезности «минус 3».
Контракт нападающего с клубом рассчитан до конца мая 2025 года.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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