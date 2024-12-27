«Авангард» заплатил 30 млн рублей за Фьоре «Адмиралу» (Иван Богун)

Стало известно, какую компенсацию «Адмирал» получил за Джованни Фьоре.

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Ивана Богуна, «Авангард » заплатил за канадца 30 млн рублей.

Фьоре в течение двух сезонов выступал за «Адмирал » и набрал 43 (17+26) очка за 95 матчей при показателе полезности «+4».

В текущем сезоне форвард провел 32 матча, набрал 17 (2+15) очков при полезности «+4».