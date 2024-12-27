«Авангард» выменял Фьоре у «Адмирала» на денежную компенсацию

«Авангард» и «Адмирал» произвели обмен.

В «Авангард » в результате обмена перешел 28-летний канадский форвард Джованни Фьоре . Дальневосточный клуб получил денежную компенсацию.

Фьоре в течение двух сезонов выступал за «Адмирал » и набрал 43 (17+26) очка за 95 матчей при показателе полезности «+4».

В текущем сезоне форвард провел 32 матча, набрал 17 (2+15) очков при полезности «+4».