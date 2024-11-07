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  • Тамбиев о Фьоре: «Не могу сказать, что очарован его игрой. Легионеры призваны, чтобы хотя бы иногда приносить результат. Играют те, кто сейчас сильнее, я на паспорта не смотрю»
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Тамбиев о Фьоре: «Не могу сказать, что очарован его игрой. Легионеры призваны, чтобы хотя бы иногда приносить результат. Играют те, кто сейчас сильнее, я на паспорта не смотрю»

Леонид Тамбиев подвел итоги матча против «Авангарда» (3:2 ОТ).

«Тяжело входили в матч, соперник много чего нам не позволял, было сложно. Но такие игры тоже нужно учиться играть.

Во второй половине матча стали меньше терять шайбу, больше делать правильных действий. В концовке неправильно сыграли, соперник нас за это наказал. Молодцы, что не пали духом, собрались на овертайм и забросили очень красивую шайбу.

Еще раз большое спасибо болельщикам. Полный дворец в четверг – это о многом говорит. Главное, что есть победа. Есть два очка и красивая концовка, которая нравится болельщикам.

Я сейчас в раздевалке сказал: «Ну и что, что пропустили этот гол, зато какую концовку выдали! Это же еще круче». Такой гол, такая атака шикарная размашистая, пас и бросок в касание. Забили не два, а три гола, трибуны еще раз подняли с кресел. Что ни делается, все к лучшему. Может, и хорошо, что мы тот гол пропустили.

Я бы не стал отмечать отдельно звено, куда вернулся Старков. Отмечу всю команду: начиная Мишуровым и заканчивая Якуповым. Кого-то выделять неправильно, хоккей – это командная игра. Конечно, рад, что Степан так вернулся после месячного отсутствия, забил гол и сделал передачу.

Ротация Фьоре как раз и связана с тем, что он давно не забивал. Не могу сказать, что я очарован его игрой. Легионеры призваны, чтобы хотя бы иногда приносить результат. Играют те, кто сейчас сильнее, я на паспорта не смотрю», – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoАвангард
logoКХЛ
logoЛеонид Тамбиев
logoАдмирал
logoДжованни Фьоре
logoСтепан Старков
logoАндрей Мишуров
logoРауль Якупов
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