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  • Экс-директор «Трактора» Баландин о Кузнецове: «Потерял скорость, нигде не успевает и действует безграмотно. «Вашингтон» и «Каролина» неслучайно отказались от него»
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Экс-директор «Трактора» Баландин о Кузнецове: «Потерял скорость, нигде не успевает и действует безграмотно. «Вашингтон» и «Каролина» неслучайно отказались от него»

Экс-директор «Трактора» Андрей Баландин раскритиковал игру Евгения Кузнецова.

32-летний форвард проводит первый сезон после возвращения из НХЛ. На его счету 33 (10+23) очка в 33 матчах за СКА при полезности «плюс 18». В игре с ЦСКА (5:6) Кузнецов получил сотрясение мозга.

«Видно, что Кузнецов потерял скорость, нигде не успевает и как центральный нападающий действует безграмотно. У него даже нет понимания игры в центре, в Челябинске мы его на эту позицию не ставили.

На мой взгляд, позорный момент, когда в матче с «Динамо» его обыграл Максим Джиошвили – он просто унизил Кузнецова. Представляете, кто-то бы так «раздел» Пашу Дацюка?

Я не видел, чтобы так кто-то обыгрывал игроков НХЛ: просто подъехал один в один, подставил корпус, посадил Женьку на себя и вместе с ним и вратарем забил в девятку с неудобной руки. Думаю, это лучший гол сезона.

Травма – это не случайность, а закономерность. Я уже говорил: все, что потеряно годами, не собрать крохами. И у Жени такой характер: ему сказали, что он звезда, и он так думает.

В «Вашингтоне» и «Каролине» неслучайно отказались от него», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.

Баландин о Кузнецове: «Удивляло, когда говорили, что ему надо время на адаптацию к КХЛ. Ягр, Дацюк приезжали, никто не ждал полгода, что они будут забивать»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
Андрей Баландин
logoДинамо Москва
logoКХЛ
logoВашингтон
logoЕвгений Кузнецов
logoКаролина
logoСКА
Владислав Джиошвили
logoНХЛ
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