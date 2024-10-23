Директор «Адмирала» о легионерах: «Предпосылок к отъезду нет. Я думаю, их все устраивает: игровое время, роль в команде»
Ранее стало известно, что словацкий нападающий Михал Криштоф подписал контракт с «Лангнау». При этом у хоккеиста действует соглашение с «Сочи». Ранее в команде Фонбет Чемпионата КХЛ заявили, что нападающий самовольно покинул расположение клуба после тренировки.
В составе «Адмирала» легионерские позиции занимают чех Либор Шулак, словак Марио Грман, а также канадцы Джованни Фьоре и Джек Родуолд.
«В голову людям же не залезешь. Мы об этом разговаривали, предпосылок к отъезду нет. Я думаю, их все устраивает: игровое время, роль в команде, в конце концов, их контракты, они профессионалы.
Мы заключали контракты с ними без оформления трансферной карты ИИХФ. Единственное, мы не платим сейчас за эти карты деньги, но каждый клуб делает тут по-своему.
Для Марио проблема была приехать, на родине восприняли это негативно. С Либором перекинулись парой фраз, в шутку спросил, уезжает ли он, ответил, что будет тут играть», – сказал спортивный директор «Адмирала» Павел Житков.
В середине июля стало известно, что КХЛ, вышедшая из-под юрисдикции ФХР, рекомендовала клубам не использовать трансферную карту ИИХФ при оформлении переходов хоккеистов из-за рубежа
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