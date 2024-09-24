Тамбиев о 4-й победе «Адмирала» подряд: «Вселяет уверенность в ребят, этот огонь видно в раздевалке. Против «Витязя» отпластались, отбились – молодцы»

Леонид Тамбиев прокомментировал победу «Адмирала» над «Витязем» (6:3).

Клуб из Владивостока выиграл 4 матча подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– В начале не вошли в темп игры. Да, мы удачно забили, реализовали буллит, но это была несвойственная нам игра, мы просто выжали максимум из моментов. Получалось не все, соперник был быстрый, резкий.

Второй период занесу в актив – перестроились, начали играть в свой хоккей, владели инициативой, забросили три шайбы. Это уже исходило из той игры, что мы просим от ребята. В третьем зачем-то стали играть на удержание, хотя такой установки не было.

Но молодцы, что отпластались, отбились, не пропустили. Победы вселяют уверенность в ребят, этот огонь видно в раздевалке. Звание лучшего игрока ребята сегодня отдали Джованни [Фьоре] – это справедливо.

У него долго не шла шайба в ворота, он переживал очень сильно. Но главное, что у него есть моменты, а голы придут.

– Как оцените игру Гутика?

– Ему пока не хватает масти, опыта – немножко лишнего делает. Когда совсем перегибает палку, я, конечно, брови нахмурю, он понимает.

Но он играет красиво, таких игроков нельзя загонять в рамки. Гутик из таких игроков, на которых ходят зрители, честно. Свои голы он забьет, – сказал главный тренер «Адмирала » Леонид Тамбиев .