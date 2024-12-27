«Куньлунь» забрал Рыбара с драфта отказов. Вратаря туда поместил «Спартак»

«Куньлунь» забрал вратаря Патрика Рыбара из списка отказов.

25 декабря стало известно, что «Спартак » поместил 31-летнего голкипера в список отказов.

В этом сезоне Патрик Рыбар провел 12 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ , одержал 7 побед, пропуская в среднем 3,14 шайбы и отражая 90,8% бросков.

Вратарь играл за «Спартак» с сезона-2022/23.