«Куньлунь» забрал Рыбара с драфта отказов. Вратаря туда поместил «Спартак»
«Куньлунь» забрал вратаря Патрика Рыбара из списка отказов.
25 декабря стало известно, что «Спартак» поместил 31-летнего голкипера в список отказов.
В этом сезоне Патрик Рыбар провел 12 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 7 побед, пропуская в среднем 3,14 шайбы и отражая 90,8% бросков.
Вратарь играл за «Спартак» с сезона-2022/23.
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