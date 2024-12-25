«Спартак» поместил Рыбара в список отказов. Вратарь провел 12 матчей в сезоне КХЛ

«Спартак» поместил вратаря Патрика Рыбара в список отказов.

Ранее сообщалось, что московский клуб искал варианты обмена 31-летнего словацкого голкипера.

В нынешнем сезоне Патрик Рыбар провел 12 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 7 побед, пропуская в среднем 3,14 шайбы и отражая 90,8% бросков.

Вратарь играет за «Спартак» с сезона-2022/23.