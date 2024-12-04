«Спартак» ищет варианты обмена Рыбара. Вратарь провел 11 матчей в сезоне КХЛ

Патрик Рыбар может покинуть «Спартак».

Красно-белые находятся в поиске возможных вариантов обмена словацкого голкипера, об этом сообщил двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.

В нынешнем сезоне Патрик Рыбар провел 11 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ , одержал 6 побед, пропуская в среднем 3,26 шайбы и отражая 90,3% бросков.

Вратарь играет за «Спартак » с сезона-2022/23.