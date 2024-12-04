«Спартак» ищет варианты обмена Рыбара. Вратарь провел 11 матчей в сезоне КХЛ
Патрик Рыбар может покинуть «Спартак».
Красно-белые находятся в поиске возможных вариантов обмена словацкого голкипера, об этом сообщил двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.
В нынешнем сезоне Патрик Рыбар провел 11 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 6 побед, пропуская в среднем 3,26 шайбы и отражая 90,3% бросков.
Вратарь играет за «Спартак» с сезона-2022/23.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Алексея Потапова
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