Судьи не увидели гол СКА в матче с «Сочи». Игра продолжилась без паузы, и армейцы забросили еще раз

Судьи не увидели гол СКА в ворота «Сочи».

Инцидент произошел в матче Фонбет чемпионата КХЛ (2:2, второй период).

В середине первого отрезка игры Захар Бардаков забросил шайбу после выхода один на один, но судьи не увидели, что она пересекла линию ворот.

Матч продолжился без паузы, и в этом же отрезке армейцы забросили еще раз. Отличился Сергей Андронов . После видеопросмотра арбитры отменили гол Андронова и засчитали шайбу Бардакова.