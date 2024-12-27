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Судьи не увидели гол СКА в матче с «Сочи». Игра продолжилась без паузы, и армейцы забросили еще раз

Судьи не увидели гол СКА в ворота «Сочи».

Инцидент произошел в матче Фонбет чемпионата КХЛ (2:2, второй период).

В середине первого отрезка игры Захар Бардаков забросил шайбу после выхода один на один, но судьи не увидели, что она пересекла линию ворот.

Матч продолжился без паузы, и в этом же отрезке армейцы забросили еще раз. Отличился Сергей Андронов. После видеопросмотра арбитры отменили гол Андронова и засчитали шайбу Бардакова.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoСКА
logoСергей Андронов
судьи
logoСочи
logoКХЛ
logoЗахар Бардаков
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